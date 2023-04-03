Блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці оголосили підозру за співпрацю з Росією

Про це інформує СБУ.

Подоляка нині перебуває на території Росії. Там він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. Так блогер активно виступає на пропагандистських телеканалах, зокрема на ток-шоу Володимира Соловйова.

Під час етерів зловмисник закликає до захоплення території України й до підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні української цивільної інфраструктури. Також він масово поширює фейки та дезінформацію про події на фронті. Для цього блогер використовує власний сайт і канали на ютбуі, рутубі й у телеграмі. Усі вони нараховують декілька мільйонів підписників.

Наявність фактів підривної діяльності в інтерв'ю та виступах Подоляки підтвердили ініційовані СБУ експертні дослідження. У зв'язку з цим йому оголошено підозру за п'ятьма статтями КК України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

3 квітня Служба безпеки України повідомила про підозри так званому міністру зв'язку "ДНР" та його заступнику, які допомагали ФСБ прослуховувати телефони мешканців тимчасово окупованого Донецька.