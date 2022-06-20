Блок Макрона втрачає більшість у парламенті, - екзитпол

Про це свідчать екзитполи, проведені інститутом Ifop, передає ЄП з посиланням на Figaro.

Нагадаємо, Національні збори (нижня палата) має 577 депутатських місць, для більшості необхідно щонайменше 289 мандатів.

На другому місці - лівий блок "Новий народний екологічний і соціальний союз" може отримати від 150 до 180 мандатів.

Партія ультраправої Марін Ле Лен Національне об’єднання" може отримати від 80 до 100 мандатів. На минулих виборах ця партія отримала лише 8 мандатів.

Також у новий склад парламенту проходять "Республіканці" – вони можуть отримати від 60 до 70 мандатів.

Це перший випадок після конституційної реформи 2000 року, коли партія президента, що напередодні виграв вибори, не матиме своєї більшості у Національному зібранні. Адже вважається, що ця реформа і була спрямована на надання переваги чинному президенту.

Для порівняння, у 2017 році партія Макрона "Вперед, республіко" отримала 350 мандатів.

Таким чином доля другої президентської каденції Макрона залежатиме від "Республіканців" - чи погодяться вони увійти у коаліцію.