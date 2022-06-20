Блок Макрона втрачає більшість у парламенті, - екзитпол
У Франції проходить другий тур парламентських виборів - пропрезидентський блок "Разом" може отримати від 210 до 250 мандатів
Про це свідчать екзитполи, проведені інститутом Ifop, передає ЄП з посиланням на Figaro.
Нагадаємо, Національні збори (нижня палата) має 577 депутатських місць, для більшості необхідно щонайменше 289 мандатів.
На другому місці - лівий блок "Новий народний екологічний і соціальний союз" може отримати від 150 до 180 мандатів.
Партія ультраправої Марін Ле Лен Національне об’єднання" може отримати від 80 до 100 мандатів. На минулих виборах ця партія отримала лише 8 мандатів.
Також у новий склад парламенту проходять "Республіканці" – вони можуть отримати від 60 до 70 мандатів.
Це перший випадок після конституційної реформи 2000 року, коли партія президента, що напередодні виграв вибори, не матиме своєї більшості у Національному зібранні. Адже вважається, що ця реформа і була спрямована на надання переваги чинному президенту.
Для порівняння, у 2017 році партія Макрона "Вперед, республіко" отримала 350 мандатів.
Таким чином доля другої президентської каденції Макрона залежатиме від "Республіканців" - чи погодяться вони увійти у коаліцію.
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