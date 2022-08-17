Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Президент РФ Путін заявив, що США нібито намагаються затягнути конфлікт в Україні: "Блок НАТО рухається на Схід, збільшуючи військову інфраструктуру, і для утримання гегемонії їм потрібні конфлікти. Тому, реалізуючи проєкт "Антиросія", вони підготували для народу України долю "гарматного м’яса" та заплющили очі на поширення неонацистської ідеології, а також масові вбивства мешканців Донбасу".

Крім того, російський міністр оборони Шойгу стверджує, що в Україні російським військовослужбовцям "протистоять об’єднані сили Заходу", які, мовляв, управляють керівництвом країни у "гібридній війні проти Російської Федерації".

Також у Росії поширюють дезінформацію про дислокацію батальйону "Азов" в одному з медичних центрів Нових Санжар, що на Полтавщині. Там начебто обладнали склад боєприпасів, а медичний персонал та пацієнтів "націоналісти цинічно вигнали з медзакладу".

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 16 серпня.

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