Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 16 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив: "рішення про [війну] в Україні повністю відповідає Статуту ООН… [оскільки] основна мета – забезпечення безпеки РФ та захист мешканців Донбасу від геноциду… ситуація в Україні показує, що США затягують конфлікт так само, як і конфлікти в Азії, Африці, Латинській Америці".
Дезінформація: В рамках форуму "Армія-2022" представник СЗР РФ В. Матвєєв заявив, що "західні куратори практично списали київський режим з рахунків та розробляють плани з розподілу та окупації принаймні частини українських земель".
Фейк: Міністр промисловості РФ Д. Мантуров прокоментував новину щодо початку розбирання російськими авіакомпаніями літаків на запчастини: "насправді це світова практика, щоб забезпечити ритмічність обслуговування та експлуатації літаків… така практика завжди була… хочу ще раз повторити: це - не російська практика, а міжнародна".
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