Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 16 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив: "рішення про [війну] в Україні повністю відповідає Статуту ООН… [оскільки] основна мета – забезпечення безпеки РФ та захист мешканців Донбасу від геноциду… ситуація в Україні показує, що США затягують конфлікт так само, як і конфлікти в Азії, Африці, Латинській Америці".



Дезінформація: В рамках форуму "Армія-2022" представник СЗР РФ В. Матвєєв заявив, що "західні куратори практично списали київський режим з рахунків та розробляють плани з розподілу та окупації принаймні частини українських земель".

Фейк: Міністр промисловості РФ Д. Мантуров прокоментував новину щодо початку розбирання російськими авіакомпаніями літаків на запчастини: "насправді це світова практика, щоб забезпечити ритмічність обслуговування та експлуатації літаків… така практика завжди була… хочу ще раз повторити: це - не російська практика, а міжнародна".

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