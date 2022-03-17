Блокада Маріуполя - особисте рішення Путіна: йому потрібно, щоб місто впало, - Денисенко
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко висловив думку, що блокада росіянами Маріуполя і гуманітарна катастрофа, яка є її наслідком, відбуваються на виконання особистого наказу президента Росії Володимира Путіна
Про це Денисенко заявив у етері Еспресо.TV.
"Ми повинні розуміти, що регулюванням гуманітарних коридорів у Маріуполі займається безпосередньо президент РФ Володимир Путін. Тобто, усі питання, пов'язані з блокадою Маріуполя, - особисті рішення президента Росії. Вчорашній обстріл колони цивільних, які евакуйовувалися в бік Запоріжжя, сам факт, що навіть у погоджених речах РФ починає обстріл, говорить про те, що Путін не хоче йти ні на які гуманітарні коридори", - сказав Денисенко.
На думку радника голови МВС, Путін прагне заявити про зачистку Маріуполя від "націоналістів", тому йому потрібно, щоб місто впало.
"На жаль, поки що ситуація з Маріуполем є катастрофічною лише через одну людину - через те, що Володимир Путін забороняє своїм виродкам робити будь-які гуманітарні коридори", - сказав Денисенко.
- Нагадаємо, окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, де переховувалися понад 1 тис. людей, а на асфальті поруч із будівлею були добре помітні з повітря великі написи "ДЕТИ".
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що росіяни знали, що театр є цивільним укриттям.
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