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Головна Економіка Блокування паралельного імпорту в Росію є рішенням уряду Туреччини, - Bloomberg

Блокування паралельного імпорту в Росію є рішенням уряду Туреччини, - Bloomberg

11 березня, 2023 субота
03:15
Економіка Реджап Ердоган

1 березня Туреччина раптово припинила транзит санкційних товарів до Росії, через вимогу ЄС і США підтримати обмеження, накладені на РФ через війну в Україні

Про це пише Bloomberg.

Уряд наказав припинити транзит таких товарів через Туреччину з 1 березня відповідно до санкцій, заявив високопоставлений турецький чиновник на умовах анонімності.

"Система оформлення вантажів у Туреччині просто перестала працювати", — сказала Катерина Лазуткіна, співвласниця Vendor Cargo, московської компанії з доставки, митного оформлення та загальних вантажних перевезень, яка працює через Туреччину. За її словами, митна система зараз блокує товари, які прямують до Росії.

Туреччина стала одним із притулків для російського багатства та центром постачання товарів за останній рік, завдяки особистим стосункам між Путіним і Ердоганом. Експорт Туреччини до Росії зріс до 9,3 мільярда доларів у 2022 році з 5,8 мільярда доларів роком раніше, що свідчить про труднощі, з якими зіткнулися США та ЄС у створенні єдиного фронту проти Путіна.

Рішення Туреччини пов’язана з розширенням санкцій ЄС проти Росії, заявив Мустафа Бояджиоглу, головний виконавчий директор стамбульської митної брокерської компанії Subasi, підтверджуючи блокування. Він сказав, що не було ні офіційного оголошення, ні перехідного періоду, що викликало плутанину серед компаній.

  • Нагадаємо, 9 березня у Росії заявили, що Туреччина почала блокувати транзит санкційних вантажів до РФ. Митна система країни перестала оформляти товари, які йдуть за так званим паралельним імпортом.
ЄС
Туреччина
санкції проти Росії
США
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