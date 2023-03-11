Про це пише Bloomberg.

Уряд наказав припинити транзит таких товарів через Туреччину з 1 березня відповідно до санкцій, заявив високопоставлений турецький чиновник на умовах анонімності.

"Система оформлення вантажів у Туреччині просто перестала працювати", — сказала Катерина Лазуткіна, співвласниця Vendor Cargo, московської компанії з доставки, митного оформлення та загальних вантажних перевезень, яка працює через Туреччину. За її словами, митна система зараз блокує товари, які прямують до Росії.

Туреччина стала одним із притулків для російського багатства та центром постачання товарів за останній рік, завдяки особистим стосункам між Путіним і Ердоганом. Експорт Туреччини до Росії зріс до 9,3 мільярда доларів у 2022 році з 5,8 мільярда доларів роком раніше, що свідчить про труднощі, з якими зіткнулися США та ЄС у створенні єдиного фронту проти Путіна.

Рішення Туреччини пов’язана з розширенням санкцій ЄС проти Росії, заявив Мустафа Бояджиоглу, головний виконавчий директор стамбульської митної брокерської компанії Subasi, підтверджуючи блокування. Він сказав, що не було ні офіційного оголошення, ні перехідного періоду, що викликало плутанину серед компаній.