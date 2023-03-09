У Росії заявили, що Туреччина почала блокувати транзит санкційних вантажів до РФ
Митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до Росії. Йдеться про товари, які йдуть за так званим паралельним імпортом
Про це пишуть росЗМІ із посиланням на учасників російського ринку.
Повідомляється, що у середу РФ почала отримувати інформацію від агентів, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправлятимуть до Росії.
За їхніми словами, 8 березня в країні почали отримувати листи про те, що митна система Туреччини блокує транзитне оформлення вантажів нетурецького походження.
"Сьогодні вранці спробували ще раз оформити, але система справді все блокує", – сказав гендиректор компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло.
Офіційних наказів та постанов влада Туреччини не публікувала, адже тоді довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для РФ.
Видання пишуть, що зупинку транзиту пов'язують із візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Туреччини.
- Нагадаємо, експерти вважають, що Росія використовує торгові судна для перевезення з Сирії військових вантажів через Босфор.
- У середу 8 березня Сполучені Штати Америки зняли санкційні обмеження з низки дочірніх структур російського Сбербанку в столиці Казахстану.
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