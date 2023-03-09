Про це пишуть росЗМІ із посиланням на учасників російського ринку.

Повідомляється, що у середу РФ почала отримувати інформацію від агентів, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправлятимуть до Росії.

За їхніми словами, 8 березня в країні почали отримувати листи про те, що митна система Туреччини блокує транзитне оформлення вантажів нетурецького походження.

"Сьогодні вранці спробували ще раз оформити, але система справді все блокує", – сказав гендиректор компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло.

Офіційних наказів та постанов влада Туреччини не публікувала, адже тоді довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для РФ.

Видання пишуть, що зупинку транзиту пов'язують із візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Туреччини.