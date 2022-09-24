Про це повідомило Офіційне інтернет-представництво президента України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” СОВІ Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня дружина бійця 93 бригади Сергія Сови впізнала по фото руки загиблого із браслетами у кольори державного прапора, яке ширилося мережею, свого чоловіка. Після звільнення Ізюму Харківської області у місті та за його межами стали знаходити сотні тіл убитих та закатованих окупантами українців.