Боєць 93-ої бригади ЗСУ, чиє тіло знайшли в Ізюмі, отримав "Золоту Зірку"
У суботу, 24 вересня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та нагородив орденом "Золота Зірка" бійця 93-ї бригади ЗСУ Сергія Сову, тіло якого, з синьо-жовтим браслетом на руці, було знайдене під час ексгумації тіл в Ізюмі
Про це повідомило Офіційне інтернет-представництво президента України.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” СОВІ Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 20 вересня дружина бійця 93 бригади Сергія Сови впізнала по фото руки загиблого із браслетами у кольори державного прапора, яке ширилося мережею, свого чоловіка. Після звільнення Ізюму Харківської області у місті та за його межами стали знаходити сотні тіл убитих та закатованих окупантами українців.
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