Богуслаєв: де шукати зрадника?

Задачка на логіку для першого класу.

Дано:

1. Мотор Січ – найбільший в Україні виробник гелікоптерних двигунів для машин, які активно використовуються російською армією

2. Власник цього заводу – запеклий ватник, який неодноразово публічно висловлювався на підтримку Росії, був депутатом від забороненої зараз проросійської партії

Богуслаєв жлоб і живе з трешовими шпалерами та совєцькими килимами

Питання: Де шукати зрадника?

Правда ж, задачка нескладна? А СБУ не могла її розв'язати цілих 8 років від початку війни.

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Ось про що треба говорити, а не про те, що Богуслаєв жлоб і живе з трешовими шпалерами та совєцькими килимами.

Служба Безпеки, яка не є службою безпеки, а працює, як генератор випадкових посадок – це реальна загроза національній безпеці й з цим треба терміново щось робити.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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