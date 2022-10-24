Богуслаєв: де шукати зрадника?
Служба Безпеки, яка не є службою безпеки, а працює, як генератор випадкових посадок – це реальна загроза національній безпеці
Задачка на логіку для першого класу.
Дано:
1. Мотор Січ – найбільший в Україні виробник гелікоптерних двигунів для машин, які активно використовуються російською армією
2. Власник цього заводу – запеклий ватник, який неодноразово публічно висловлювався на підтримку Росії, був депутатом від забороненої зараз проросійської партії
Богуслаєв жлоб і живе з трешовими шпалерами та совєцькими килимами
Питання: Де шукати зрадника?
Правда ж, задачка нескладна? А СБУ не могла її розв'язати цілих 8 років від початку війни.
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Ось про що треба говорити, а не про те, що Богуслаєв жлоб і живе з трешовими шпалерами та совєцькими килимами.
Служба Безпеки, яка не є службою безпеки, а працює, як генератор випадкових посадок – це реальна загроза національній безпеці й з цим треба терміново щось робити.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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