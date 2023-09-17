"Бої йдуть за кожне село, за кожну посадку й за кожен сантиметр": співзасновник DeepState Погорілий прокоментував ситуацію біля Токмака
Роман Погорілий, співзасновник DeepState прокоментував ситуацію під Токмаком та зазначив, що на тій локації бої йдуть за кожне село, за кожну посадку й за кожен сантиметр
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Відстань - це десятки населених пунктів і десятки посадок, які треба пройти Збройним Силам. Вони точно не вимірюються просто в кілометражу, його 23, 20, 40 чи 200, тому що бої йдуть за кожне село, за кожну посадку й за кожен сантиметр, який проходять ЗСУ. Вони дуже тяжкі й дуже кровопролитні, а попереду Токмак і він скоро буде українським, але питання часу", - зазначив Погорілий.
- У серпні світові ЗМІ писали, що українські військові прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака й вступили у бій із першою лінією російської оборони.
- Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, розповів, що, дійшовши до Токмака та перерізавши противнику логістику залізницею, максимум через три місяці херсонське і кримське угруповання ворога капітулює.
- 17 вересня повідомлялося, що останніми днями російські війська, ймовірно, посилили оборону навколо тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Окупанти підгодовують місто, щоб воно стало їхньою опорою для другої лінії оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.39
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе