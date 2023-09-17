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Головна Війна з Росією "Бої йдуть за кожне село, за кожну посадку й за кожен сантиметр": співзасновник DeepState Погорілий прокоментував ситуацію біля Токмака
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"Бої йдуть за кожне село, за кожну посадку й за кожен сантиметр": співзасновник DeepState Погорілий прокоментував ситуацію біля Токмака

17 вересня, 2023 неділя
18:51
Війна з Росією ЗСУ війна

Роман Погорілий, співзасновник DeepState прокоментував ситуацію під Токмаком та зазначив, що на тій локації бої йдуть за кожне село, за кожну посадку й за кожен сантиметр

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Відстань - це десятки населених пунктів і десятки посадок, які треба пройти Збройним Силам. Вони точно не вимірюються просто в кілометражу, його 23, 20, 40 чи 200, тому що бої йдуть за кожне село, за кожну посадку й за кожен сантиметр, який проходять ЗСУ. Вони дуже тяжкі й дуже кровопролитні, а попереду Токмак і він скоро буде українським, але питання часу", - зазначив Погорілий.

  • У серпні світові ЗМІ писали, що українські військові прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака й вступили у бій із першою лінією російської оборони.
  • Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, розповів, що, дійшовши до Токмака та перерізавши противнику логістику залізницею, максимум через три місяці херсонське і кримське угруповання ворога капітулює.
  • 17 вересня повідомлялося, що останніми днями російські війська, ймовірно, посилили оборону навколо тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Окупанти підгодовують місто, щоб воно стало їхньою опорою для другої лінії оборони.
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
Контрнаступ ЗСУ
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