"Бої йдуть за кожне село, за кожну посадку й за кожен сантиметр": співзасновник DeepState Погорілий прокоментував ситуацію біля Токмака

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Відстань - це десятки населених пунктів і десятки посадок, які треба пройти Збройним Силам. Вони точно не вимірюються просто в кілометражу, його 23, 20, 40 чи 200, тому що бої йдуть за кожне село, за кожну посадку й за кожен сантиметр, який проходять ЗСУ. Вони дуже тяжкі й дуже кровопролитні, а попереду Токмак і він скоро буде українським, але питання часу", - зазначив Погорілий.