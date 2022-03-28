Боксер з Росії підтримав рішення Ломаченка залишитися захищати Україну

Про це повідомляє Fightnews.

За словами боксера з Чечні, який раніше представляв промоутерську компанію братів Кличків K2 Promotions, він на місці Ломаченка вчинив би аналогічно та залишився зі своїм народом. Водночас він підтримав Олександра Усика, який залишив Україну заради підготовки до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

"На місці Василя Ломаченка я теж залишився б у себе вдома, зі своїм народом. Я думаю, він прийняв правильне рішення, і Усик теж прийняв правильне рішення. Кожна медаль має дві сторони. Можна зрозуміти і Василя Ломаченка, і Олександра Усика. Олександр вчинив дуже правильно і Вася вчинив дуже правильно", - сказав Саламов.

Він додав, що підтримує зв'язок зі своїми друзями в Україні.

"Мої друзі з України пишуть, на зв'язку усі. Я в Україні провів свій найкращий час. Я дуже люблю Україну. Усі мої друзі залишилися. Ми дружимо, спілкуємося, ми на зв'язку", - сказав 27-річний Саламов, який виступає у напівважкій вазі (до 79,4 кг) та був претендентом на титул чемпіона світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

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