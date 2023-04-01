Боксера Заморила змусили прибрати прапор України під час нагородження на турнірі в Литві
Сьогодні, 1 квітня, українець Данило Заморило виграв "золото" на міжнародному турнірі у Литві
Про це повідомляє Luckypunch.net.
У фіналі вагової категорії 63,5 кг українець Данило Заморило переміг казахстанця Султана Муссінова.
На нагородження Заморило вийшов з прапором України, проте через кілька секунд організатори попросили боксера прибрати стяг.
Організатором турніру була Федерація боксу Литви.
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