Боксерські рукавиці, які Віталій Кличко подарував Кракову, продадуть на благодійному аукціоні
Торги відбудуться під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги
Про це повідомляють на міському порталі Кракова.
Боксерські рукавиці мер Києва подарував краків'янам на знак вдячності за допомогу, яку ті надали українцям за час повномасштабної війни. Президент міста Яцек Майхровський переконаний, що вони "принесуть удачу новому власнику" й "допоможуть виграти багато важливих боїв".
Фінал Великого оркестру святкової допомоги відбудеться 29 січня. За зібрані кошти благодійники планують придбати обладнання для краківських лікарень, яке дозволить швидке діагностувати інфекції та, відповідно, краще лікувати сепсис.
Фінал Великого оркестру святкової допомоги - це загальнонаціональна подія, яку організовує один із наймасовіших доброчинних громадських рухів у Польщі. Щороку участь у ньому бере близько 400 волонтерів та мільйони жертводавців по всій країні
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