РФ хакерськими атаками намагалася зірвати онлайн-аукціон Бенксі зі збору коштів для України

Про це інформує The Guardian.

Всесвітньо відомий художник Бенксі оголосив про проведення онлайн-аукціону, який йому допомогла провести благодійна організація Legacy of War Foundation, яка надає допомогу цивільним, постраждалим від конфліктів. На аукціоні продадуть 50 лімітованих гравюр художника, а отримані кошти, за словами Бенксі, спрямують на підтримку "наших друзів з України".

Так на продаж виставили 50 гравюр із мишею, яка дряпається по стінці коробки з написом "крихке". Кожна з них підписана, пронумерована та є унікальною, оскільки Бенксі самостійно наносив "мишачі подряпини" на кожен екземпляр за допомогою різака для піци. Коштує такий принт 5000 фунтів стерлінгів за штуку. Для його отримання шанувальники мали зареєструватися онлайн.

"Наразі ми переглядаємо зареєстровані записи та незабаром повідомимо заявників, яких було успішно зареєстровано", - ідеться у заяві організації на їхньому сайті.

Утім Legacy of War Foundation повідомила, що виникла проблема з незаконною реєстрацією. Так організація отримала понад 1 млн запитів на реєстрацію. Серед них було щонайменше 3500 хакерських атак з російських IP-адрес.

Бенксі також розповів, чому він обрав для співпраці саме Legacy of War Foundation. Він сказав, що бачив роботу представників фонду в Україні: вони надавали медичну допомогу, обігрівачі, чисту воду та підтримку постраждалим унаслідок ракетних атак. Також художник додав, що команда фонду позичила йому для роботи одну зі своїх машин швидкої допомоги.

"Вона виявилась надзвичайно корисною, коли розлючена бабуся побачила, що я малюю на її будинку, і викликала поліцію. Я вважаю, що найменше, що я можу зробити, це зібрати достатньо грошей, щоб замінити номерні знаки на автомобілях швидкої допомоги, які я скомпрометував", - сказав Бенксі.

На отримані з продажів кошти придбають нові машини швидкої допомоги та допоміжні транспортні засоби, як використовуватимуть для порятунку людей з обмеженими можливостями, похилих людей та інших цивільних.

Також, за словами гендиректора Legacy of War Foundation Джайлза Далі, вони планують надіслати генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях тим, хто стикається з жорсткою зимою без електрики. Крім того, фонд зможе продовжити підтримку притулків для жінок і ЛГБТК-спільноти в Києві.

15 листопада 2022 року Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів.

4 грудня стало відомо, що поліція розробила механізм, який допоможе вберегти графіті Бенксі від вандалізму.

9 грудня Ірпінська міська рада ухвалила рішення про призначення всесвітньо відомого англійського художника Бенксі почесним громадянином Ірпеня.

9 грудня художник Бенксі виставив на продаж 50 власних малюнків-трафаретів, кошти з продажу яких підуть на допомогу Україні.