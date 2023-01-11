Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура РФ хакерськими атаками намагалася зірвати онлайн-аукціон Бенксі зі збору коштів для України

РФ хакерськими атаками намагалася зірвати онлайн-аукціон Бенксі зі збору коштів для України

11 січня, 2023 середа
07:50
Культура Бенксі Еспресо

Онлайн-аукціон, за допомогою якого британський художник Бенксі вирішив продати 50 лімітованих гравюр для збору коштів на допомогу Україні, зазнав атак з боку російських хакерів

Про це інформує The Guardian.

Всесвітньо відомий художник Бенксі оголосив про проведення онлайн-аукціону, який йому допомогла провести благодійна організація Legacy of War Foundation, яка надає допомогу цивільним, постраждалим від конфліктів. На аукціоні продадуть 50 лімітованих гравюр художника, а отримані кошти, за словами Бенксі, спрямують на підтримку "наших друзів з України".

Так на продаж виставили 50 гравюр із мишею, яка дряпається по стінці коробки з написом "крихке". Кожна з них підписана, пронумерована та є унікальною, оскільки Бенксі самостійно наносив "мишачі подряпини" на кожен екземпляр за допомогою різака для піци. Коштує такий принт 5000 фунтів стерлінгів за штуку. Для його отримання шанувальники мали зареєструватися онлайн.

"Наразі ми переглядаємо зареєстровані записи та незабаром повідомимо заявників, яких було успішно зареєстровано", - ідеться у заяві організації на їхньому сайті.

Утім Legacy of War Foundation повідомила, що виникла проблема з незаконною реєстрацією. Так організація отримала понад 1 млн запитів на реєстрацію. Серед них було щонайменше 3500 хакерських атак з російських IP-адрес.

Бенксі також розповів, чому він обрав для співпраці саме Legacy of War Foundation. Він сказав, що бачив роботу представників фонду в Україні: вони надавали медичну допомогу, обігрівачі, чисту воду та підтримку постраждалим унаслідок ракетних атак. Також художник додав, що команда фонду позичила йому для роботи одну зі своїх машин швидкої допомоги.

"Вона виявилась надзвичайно корисною, коли розлючена бабуся побачила, що я малюю на її будинку, і викликала поліцію. Я вважаю, що найменше, що я можу зробити, це зібрати достатньо грошей, щоб замінити номерні знаки на автомобілях швидкої допомоги, які я скомпрометував", - сказав Бенксі.

На отримані з продажів кошти придбають нові машини швидкої допомоги та допоміжні транспортні засоби, як використовуватимуть для порятунку людей з обмеженими можливостями, похилих людей та інших цивільних.

Також, за словами гендиректора Legacy of War Foundation Джайлза Далі, вони планують надіслати генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях тим, хто стикається з жорсткою зимою без електрики. Крім того, фонд зможе продовжити підтримку притулків для жінок і ЛГБТК-спільноти в Києві.

  • 15 листопада 2022 року Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів.
  • 4 грудня стало відомо, що поліція розробила механізм, який допоможе вберегти графіті Бенксі від вандалізму.
  • 9 грудня Ірпінська міська рада ухвалила рішення про призначення всесвітньо відомого англійського художника Бенксі почесним громадянином Ірпеня.
  • 9 грудня художник Бенксі виставив на продаж 50 власних малюнків-трафаретів, кошти з продажу яких підуть на допомогу Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Україна
допомога Україні
Велика Британiя
Читайте також:
путін
10 січня, 2023 вiвторок
Путін не доживе до 2024 року, - російський опозиціонер Пономарьов
Євген Пригожин
10 січня, 2023 вiвторок
Пригожин використовує повідомлення про ситуацію у Соледарі для зміцнення репутації вагнерівців, - ISW
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
9 січня, 2023 понедiлок
Як тільки наміснику Лаври Павлу обмежать свободу, почнуться розмови про обмін на полонених, - політексперт Антонюк
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.77
    Продаж 42.86
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
11 січня
08:18
на фото: пошкодження
Росіяни тричі за ніч обстрілювали Нікопольщину: пошкоджено будинки, електромережу та газогін
08:04
OPINION
Євген Магда
ОРБАНізація та неідеальність демократії
07:36
Верховна Рада
Рада незабаром позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій, - Арахамія
07:07
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки РФ у 3 областях, а окупанти позбавили доступу до ЗАЕС 1500 робітників, - Генштаб
07:06
Франція
Уряд Франції планує підняти пенсійний вік на два роки, суспільство готується до протестів
06:28
Михайло Подоляк
Артилерія, бронетехніка, РСЗВ і дрони: Україна потребує зброї для оборони та звільнення території, - Подоляк
05:57
Міст Чернігівщина
Франція передала конструкції для відновлення трьох мостів на Чернігівщині
05:40
Динамо, Ліга чемпіонів
Зірка "Динамо" Циганков знайшов амбітний варіант для продовження кар'єри в клубі ЛЧ
05:35
Соледар
ISW: Можливе захоплення Соледара військами РФ не означало б негайне оточення Бахмута
05:08
Луганщина
Росія має намір влаштувати теракт на Луганщині, щоб звинуватити в цьому ЗСУ
04:27
Оновлено
Олексій Крутих
Українці Крутих і Цуренко вийшли у фінал кваліфікації Australian Open
03:31
рубль вогонь
На окупованих територіях росіяни погрожують конфіскувати майно підприємців, які не перейшли на рублі
02:02
Олександр Шовковський
"Динамо" оголосило про повернення Шовковського
01:06
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія завдала 33 удари по Сумщині. Пошкоджено ферму
00:48
Михайло Мудрик, "Шахтар", Ліга чемпіонів
Мудрик зароблятиме в "Арсеналі" більше ніж 5 млн євро на рік, - інсайдер
00:37
Харків
РФ атакувала Харківщину, в облцентрі прогриміли вибухи
00:29
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 січня
00:27
"Нас ніколи не зламати": важкопоранений під Соледаром український актор та військовий Дмитро Лінартович звернувся до українців
00:14
У Росії загадково загинув полковник МВС РФ Хабас Ципінов
У Росії за загадкових обставин загинув полковник МВС
2023, вiвторок
10 січня
23:48
Консультація у пластичного хірурга
Косметологи назвали найпопулярнішу операцію естетичної пластичної хірургії
23:28
Двоє польських волонтерів отримали поранення під Бахмутом
Двоє польських волонтерів отримали поранення під Бахмутом
23:16
Анналена Бербок і Дмитро Кулеба
Німеччина виділить €20 млн на оплату послуг Starlink для України
22:57
На світлині організація "Letzte Generation"
У Німеччині поліція розігнала кліматичих активістів, які з барикадами протестують проти відкриття вугільної шахти
22:49
долар євро валюта обмін
Падіння цін на газ і відкриття кордонів Китаю: експерти покращили прогнози зростання економіки ЄС
22:18
Володимир Зеленський
"Настав час для нових потужних рішень": Зеленський розповів про підготовку поставок важкої техніки від партнерів
21:55
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Канада купить у США комплекс ППО NASAMS для України
21:50
Зеленський
Зеленський позбавив Медведчука, Деркача, Козака і Кузьміна громадянства України
21:46
НБУ
Пільги для окупантів, "ЛДНР" у документах: НБУ закликав міжнародні банки піти з РФ і не підтримувати воєнні злочини
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Велика Британія може розірвати "зачароване коло" постачання танків Україні, поки Німеччина та США ще не визначилися. Колонка Сергія Згурця.
21:18
Пакистан надає військову допомогу Україні
Пакистан в обмін на допомогу Заходу передасть Україні партію снарядів та вибухівки, - ЗМІ
21:07
Ірина Геращенко, Європейська Солідарність
"Євросолідарність" реєструє постанову про звільнення всіх членів ОПЗЖ з керівних посад в парламенті, – Ірина Геращенко
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Більша частина Соледара, імовірно, в руках росіян, НАТО і ЄС посилять підтримку України, Пентагон починає навчання бійців ЗСУ. Світові ЗМІ про Україну 10 січня
20:49
обленерго
НКРЕКП перевірить 7 обленерго, які не дотримуються графіків відключень світла
20:29
Денис Шмигаль
Шмигаль висловив сподівання на створення в 2023 році Соціального кодексу України
20:12
Ексклюзив
Росіяни перетворили Сєверодонецьк на середньовічне місто, - голова ВЦА Стрюк
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Cекс у політиці чітко регламентований
20:02
Лариса Ніцой
"Україна повинна заговорити українською заради майбутнього": Лариса Ніцой пояснила вплив мови на економіку
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 321-го дня війни: спецоперація ССО на околицях Бахмута, €1,3 млн для відновлення українських медзакладів та нова партія генераторів від Польщі
19:54
Працевлаштування
Урядову програму компенсації за працевлаштування переселенців продовжили на 2023 рік
19:39
американські системи ППО Patriot
Українські військові опановуватимуть систему Patriot на базі Fort Sill, навчання стартують наступного тижня, - CNN
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV