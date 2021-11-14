Болгари сьогодні одночасно обирають президента, віцепрезидента і парламент

Цього разу голосування проходить у форматі "2 в 1", бо кожен, хто піде на вибори, також віддасть свій голос за нового президента, який керуватиме країною наступні п’ять років, розповідає Еспресо.TV.



Нинішні парламентські вибори у Болгарії є позачерговими й вже третіми цього року, адже після квітневого і липневого голосування так і не було сформовано коалілійний уряд.



На виборах у депутати зареєстровано 5 067 кандидатів, які борються за місце в Народних зборах на сьогоднішніх виборах, наводить подробиці DNES.bg.



З них - 1 515 жінок і 3 552 чоловіки.



Разом з президентом, за американською моделлю, в Болгарії одразу обирають і віцепрезидента.



Загалом у президентських і віцепрезидентських виборах беруть участь 23 президентські пари. З цих 46 кандидатів - 18 жінок і 28 чоловіків.



Серед кандидатів у президенти - чотири жінки та 19 чоловіків.





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