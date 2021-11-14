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Болгари сьогодні одночасно обирають президента, віцепрезидента і парламент

14 листопада, 2021 неділя
10:13
Світ Вибори у Болгарії

У неділю, 14 листопада 2021 року, в Болгарії проходять вибори нових 240 депутатів Народних зборів

Цього разу голосування проходить у форматі "2 в 1", бо кожен, хто піде на вибори, також віддасть свій голос за нового президента, який керуватиме країною наступні п’ять років, розповідає Еспресо.TV.

Нинішні парламентські вибори у Болгарії є позачерговими й вже третіми цього року, адже після квітневого і липневого голосування так і не було сформовано коалілійний уряд.

На виборах у депутати зареєстровано 5 067 кандидатів, які борються за місце в Народних зборах на сьогоднішніх виборах, наводить подробиці DNES.bg.

З них - 1 515 жінок і 3 552 чоловіки.

Разом з президентом, за американською моделлю, в Болгарії одразу обирають і віцепрезидента.

Загалом у президентських і віцепрезидентських виборах беруть участь 23 президентські пари. З цих 46 кандидатів - 18 жінок і 28 чоловіків.

Серед кандидатів у президенти - чотири жінки та 19 чоловіків.


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