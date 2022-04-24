Болгарія розгляне можливість закупівлі української електрики, - Марченко

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко у Facebook.



Він нагадав, що Україна приєдналась до енергомережі Європи, ставши членом ENTSO-E і тепер вироблена електроенергія може реалізовуватися на європейському ринку.



"Віце-прем‘єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести у порядок денний уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої нами електроенергії", - написав Марченко.

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