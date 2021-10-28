Болгарія з 30 жовтня закриває в'їзд для туристів з України

Про це у Facebook повідомила пресслужба посольства України у Болгарії.



Згідно з повідомленням, Україна внесена Міністерством охорони здоров'я Болгарії до "червоної" зони по COVID-19.



"З 30 жовтня 2021 року на територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії та члених їніх сімей", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ці особи допускаються на територію Болгарії після пред'явлення дійсного цифрового COVID-сертифікату ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічного документа, одночасно з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до в'їзду в країну, або аналогічним документом.



Діти віком від 12 до 18 років, які в'їжджають на територію Болгарії з країни, внесеної у "червону" зону, мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений за 72 години до в'їзду в країну. У разі ненадання такого документу такі особи мають перебувати на десятиденному карантині.



Діти до 12 років можуть в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо COVID-19.



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