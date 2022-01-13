Бомбардира з "Зорі" вперше викликали у збірну
Нападник луганської "Зорі" Шахаб Захеді отримав виклик у збірну Ірана
Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".
Для форварда "Зорі" Шахаба Захеді це дебютний виклик до збірної Ірану. Збір національної команди розпочнеться 22 січня та триватиме до 2 лютого. У цей час будуть проведені два матчі у рамках кваліфікації ЧС-2022 у Катарі.
27 січня Іран зіграє проти Ірака, а 1 лютого в суперниках буде – ОАЕ. Обидві ігри відбудуться у Тегерані.
У цьому сезоні Шахаб зіграв 24 матчі, забив 10 голів і зробив 3 асисти. Transfermarkt оцінює бомбардира в 1 млн євро.
- 12 січня стало відомо, що півзахисник луганської "Зорі" Владислав Кочергін не перейде до німецької "Армінії" взимку.
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