Трансфер футболіста "Зорі" в клуб Бундесліги несподівано зірвався

Про це повідомляє Sport.ua.



За інформацією джерела, "Армінія" не змогла домовитися зі "Зорею" про перехід Кочергіна цієї зими. У німецькому клубі вважають за краще відкласти підписання українця на літо.



Контракт Владислава Кочергіна із луганчанами спливає у червні. Хавбек не грав за "Зорю" з 3 жовтня. Українець тренується із дублем через відмову продовжувати контракт із клубом.



25-річний Владислав Кочергін перебрався до "Зорі" у 2017-му році з "Дніпра". Transfermarkt оцінює футболіста у 2 млн євро. В його активі один матч за збірну України.



"Армінія" посідає 17-те місце в Бундеслізі.

У 2020 році хавбек луганської "Зорі" Владислав Кочергін потрапив у сферу інтересів німецького "Вольфсбургу".