Трансфер футболіста "Зорі" в клуб Бундесліги несподівано зірвався
Півзахисник луганської "Зорі" Владислав Кочергін не перейде до німецької "Армінії" взимку
Про це повідомляє Sport.ua.
За інформацією джерела, "Армінія" не змогла домовитися зі "Зорею" про перехід Кочергіна цієї зими. У німецькому клубі вважають за краще відкласти підписання українця на літо.
Контракт Владислава Кочергіна із луганчанами спливає у червні. Хавбек не грав за "Зорю" з 3 жовтня. Українець тренується із дублем через відмову продовжувати контракт із клубом.
25-річний Владислав Кочергін перебрався до "Зорі" у 2017-му році з "Дніпра". Transfermarkt оцінює футболіста у 2 млн євро. В його активі один матч за збірну України.
"Армінія" посідає 17-те місце в Бундеслізі.
- У 2020 році хавбек луганської "Зорі" Владислав Кочергін потрапив у сферу інтересів німецького "Вольфсбургу".
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