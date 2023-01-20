Боремося не тільки проти Росії, а й проти ФІФА, - директор "Шахтаря" Срна

Про це повідомляє The Guardian.

"Увесь світ допомагає Україні, але ФІФА не допомагає у футболі. Це їхні обов’язки, а вони нічого не роблять. Те, як вони вчинили з нами – неправильно. Вони знищать нас. Ми не просимо гроші, які нам не належать: ми хочемо захистити клуб, який 17 разів виступав у груповій стадії ЛЧ. Немає різниці, чи це ми, чи якась інша команда з всієї країни. Ми хочемо, щоб вони захистили УПЛ, але натомість відчуваємо, що боремося не тільки проти Росії, а й проти ФІФА", - сказав Срна.

Директор "Шахтаря" з футболу вважає, що ФІФА поводиться так, ніби їм байдуже на український футбол.

"Ми надто малі для них. Ми відновили нашу лігу самотужки. Втратили лише 2 клуби вищого дивізіону: "Десну" та "Маріуполь". Всі інші вижили. Чи можете собі уявити, що ФІФА спостерігає за цим всім, коли люди помирають, а футболісти грають під бомбами – але при цьому нічого не робить? Ми усі дивились ЧС-2022: з одного боку ти бачиш усміхнених людей у Катарі, добре організований турнір та високий рівень футболу, а з іншого – вони не дозволяють президенту Зеленському виступити перед фіналом з меседжем про те, що відбувається. Я запрошую їх в Україну на декілька днів. Хочу показати їм все, хочу допомогти це трохи відчути. Після цього, можливо, вони зрозуміють, що ми заслуговуємо на захист", – заявив Даріо Срна.

24 листопада генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що ФІФА вбиває український футбол.

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