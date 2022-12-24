Гендиректор "Шахтаря" звинуватив ФІФА у вбивстві українського футболу
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що ФІФА вбиває український футбол
Про це повідомляє Forbes.
Палкін прокоментував судовий позов "Шахтаря" в Спортивний арбітражний суд (CAS) проти ФІФА. "Гірники" вимагають відшкодування 50 млн євро через введення нових правил про призупинення контрактів легіонерів.
"Легіонери були половиною команди, а ФІФА дозволила цій половині команди піти. Як можна в таких умовах конкурувати? Як ми можемо вижити? У цій ситуації вони повинні підтримувати українські клуби, тому що у нас війна, тому що у нас багато проблем. Нам потрібна допомога. Натомість сталося те, що вони відпустили наших гравців і все. Вони завжди кажуть, що ми одна футбольна сім’я, а з іншого боку вбивають український футбол. Нам потрібна чесність і справедливість. Це те, що нам потрібно. Треба розуміти, що ми одна родина. ФІФА повинна нам допомогти, а не знищити", - сказав генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
- 11 листопада повідомлялося, що англійський "Арсенал" запропонував за Мудрика 60 млн євро.
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