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Борги із зарплат перевищили 4 млрд грн, 1,5 млрд грн заборгували військовим – Петро Порошенко

18 вересня, 2021 субота
18:49
Економіка Порошенко

В Україні зростає заборгованість із виплати заробітної плати. Це наслідок недолугої економічної політики, через яку інфляція вийшла з-під контролю і вже має двозначний показник

Про це у Дніпрі під час виступу на Форумі "Від фундаменту державності до України майбутнього" заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко. 

"Інфляція вирвалася з-під контролю. А це призвело до того, що в країні є величезні суми заборгованості з виплати заробітної плати. Подивіться, в достатньо важкому 2018-му році її було 2,8 млрд, а сьогодні сума заборгованості перестрибнула 4 мільярди", – наголошує Петро Порошенко. 

Він також зауважив, що 1,5 млрд грн нинішня влада вже заборгувала українській армії. 

"Два  роки – з 2019 року, з нашої каденції вони не підвищували грошове забезпечення. А сьогодні не виплачують навіть те, що нараховують. Не виплачують на оздоровлення. Три місяці заборгованість з компенсації за найм житла. Зупинені будівництва гуртожитків", – констатує Порошенко.

"330 мільйонів гривень вони заборгували лікарям, які мають виходити на передову, для того щоб боронити українців і їх життя від ковіду", – говорить п’ятий президент.

Порошенко нагадав, що з 2014 до 2019 року зарплата в Україні зросла майже утричі – і мінімальна, і середня. 

"Ми свого часу знизили в 2 рази податкове навантаження на зарплату, скоротивши до 22% єдиний соціальний внесок і збільшивши надходження до Пенсійного фонду, тому що люди повірили. У 2015-2016 роках ми запровадили автоматичне повернення ПДВ", – нагадав Порошенко. 

"У нас виходило забезпечити зростання економіки. ВВП, коли я прийняв країну, був 1 трлн 365 млрд грн. В 2019 році це було 3 трлн 500 млрд грн. Майже в три рази. Це – статистика. Подивіться доходи бюджету. В 2015 році надходження бюджету складали 456 млрд. В 2019 році – 1 трлн 300 млрд. В три рази ми збільшили надходження бюджету за рахунок детінізації і боротьби з корупцією. Цифри кажуть краще, ніж брехливі повідомлення фейкових новин олігархічних телеканалів", – наголошує Петро Порошенко. 

Він зазначив, що європейські стандарти життя передбачають демократію, верховенство права і високий рівень доходів громадян. Порошенко наголосив, що "Європейська Солідарність" закликає терміново за рахунок коштів МВФ виплатити 13-ту пенсію, суттєво збільшити видатки на субсидії, погасити зарплатні борги перед військовими та лікарями. Відповідний законопроект вже зареєстрований у парламенті. 


 
політика
бюджет
Порошенко
Європейська солідарність
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