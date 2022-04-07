Бородянка – одне з найбільш зруйнованих міст Київщини, – міністр внутрішніх справ

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.



"Наразі місто Бородянка – це одне з найбільш зруйнованих міст Київської області. Місцеві жителі розповідають про те, як літаки у перші дні війни заходили та ракетами з низької висоти обстрілювали ці будинки", – заявив він.

Рятувальникам ДСНС потрібен тиждень для того, щоби розібрати лише один зруйнований багатоповерховий будинок. Вони почали розбирати завали ще місяць тому, але окупанти почали обстрілювати їх і їхню техніку.

"Рятувальники на наступний день знову повернулися і знову почали продовжувати розбори завалів. І можна було врятувати тих людей, які були під цими завалами. Проте рятувальники були знову обстріляні й після цього не мали доступу до цього місця. Ми розуміємо, що наразі вже живих людей тут не залишилося", – додав Монастирський.



Він також наголосив, що те, що коїли росіяни у Бородянці – черговий злочин проти людяності, адже в місті нема жодного військового об’єкту.