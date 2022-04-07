Бородянка – одне з найбільш зруйнованих міст Київщини, – міністр внутрішніх справ
Місто Бородянка є одним із найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
"Наразі місто Бородянка – це одне з найбільш зруйнованих міст Київської області. Місцеві жителі розповідають про те, як літаки у перші дні війни заходили та ракетами з низької висоти обстрілювали ці будинки", – заявив він.
Рятувальникам ДСНС потрібен тиждень для того, щоби розібрати лише один зруйнований багатоповерховий будинок. Вони почали розбирати завали ще місяць тому, але окупанти почали обстрілювати їх і їхню техніку.
"Рятувальники на наступний день знову повернулися і знову почали продовжувати розбори завалів. І можна було врятувати тих людей, які були під цими завалами. Проте рятувальники були знову обстріляні й після цього не мали доступу до цього місця. Ми розуміємо, що наразі вже живих людей тут не залишилося", – додав Монастирський.
Він також наголосив, що те, що коїли росіяни у Бородянці – черговий злочин проти людяності, адже в місті нема жодного військового об’єкту.
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