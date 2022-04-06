На Київщині в Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, – голова ОВА

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк в Телеграм.



"Вишгородський район. Ситуація без змін - напружена, але контрольована. В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації, продовжується завезення продуктів харчування і ліків", – написав він.



Славутич потребує продуктів харчування, пального та медикаментів.



У Бучанському районі на Київщині триває розмінування і відновлення енергопостачання та зв'язку на територіях, що були під окупацією.



Броварський район розпочав весняно-польові роботи, за винятком територій, що були окуповані. Під час бойових дій в громадах району були пошкоджені деякі лінії електромереж, тож зараз відбуваються роботи з їх відновлення.



Окрім того, тривають ремонтні роботи пошкодженого магістрального газопроводу, через що 21 тис. абонентів залишилися без газу.



У Броварському районі також пошкоджені та зруйновані 7 переправ через водойми та 3 автомагістральні мости. Пошкоджена також також автомагістраль М-01 Київ-Чернігів у Заліссі, що в Великодимерській громаді.



"Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони. Ситуація контрольована. Надзвичайних подій не зафіксовано. Освітній процес триває дистанційно. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєготовності", – зазначив Павлюк.

Нагадаємо, після відходу, окупанти практично знищили Бородянку в Київській області.

У Василькові на Київщині тероборона разом з розвідниками захопили ворожий БМД-4.