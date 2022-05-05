"Боротьба за припинення війни, подібної до тієї, якої зазнала Україна, – це гонитва задля обмеження кількості вбитих, поранених, переміщених і травмованих": Анджеліна Джолі написала про поїздку в Україну

Про це вона написала в інстаграмі.

"Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали "особливий камінь", знайдений маленькою дівчинкою. Маленька дівчинка, яка знайшла його, не зрозуміла, що камінь, з яким вона гралася, насправді був уламком бомби. Коли він лежить у вашій долоні, він нерівний і важчий, ніж ви очікували. Його блиск і незвичайність, напевно, привернули увагу дитини", – зазначила Анджеліна Джолі.

Акторка додала, що від таких гострих осколків важких металів, які внаслідок вибухів потрапляють у тіла тих, хто перебуває неподалік місця удару, постраждало багато дітей, з якими вона спілкувалася: "У багатьох дітей, з якими я зустрілася і які постраждали під час вибуху на вокзалі в Краматорську, нещодавно видаляли осколки – це важкий і болісний процес. Фрагменти, близькі до життєво важливих органів, були занадто небезпечними для видалення, і вони залишилися всередині деяких дитячих тіл".

"Немає сенсу завдавати такої шкоди дітям, яка виходить за межі фізичної травми до емоційних і психічних проявів травми", – зауважила Анджеліна Джолі.

"Боротьба за припинення війни, подібної до тієї, якої зазнала Україна, – це гонка в намаганні обмежити щоденну кількість убитих, поранених, переміщених і травмованих", – додала Джолі.





30 квітня Анджеліну Джолі помітили в одній з кав'ярень Львова. Анджеліна Джолі відвідала волонтерів, психологів та лікарів, які працюють на вокзалі у Львові, побувала в дитячій лікарні.

Після Львова Анджеліна Джолі завітала до дітей у Борислав.

Згодом стало відомо, що акторка приїхала до Львова з власної ініціативи, а не як посланниця ООН.



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