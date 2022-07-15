Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву Борелля під час візиту до Чорногорії.

"Ми відкриваємо у Брюсселі Європейську дипломатичну академію. Щось нове, що стане колискою нових дипломатичних сил на європейському рівні", - повідомив Жозеп Боррель.

Він також зазначив, що у цій академії зберуть чиновників з інститутів Європейського Союзу, молодших дипломатів з країн-членів ЄС і молодих дипломатів із Західних Балкан, а також з України.

"Протягом 9 місяців вони отримають необхідні знання та навички, потрібні для формування нашої спільної політики, реалізації наших спільних рішень, використання всіх наших інститутів для захисту сильнішої Європи у світі", - сказав Боррель.

Також за його словами, це стане нагодою для молодих дипломатів європейських держав "приєднатися до майбутньої роботи спільної мережі європейських дипломатів".