Боррель попередив Сербію, що її зв'язки з РФ несумісні з вступом до ЄС

Про це повідомляє власний кореспондент "Європейської правди" з пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Підтримка зв’язків Сербії з Росією несумісна з її процесом вступу до ЄС, це також шкодить її власним національним інтересам", - заявив він.

Сербія веде переговори про вступ до ЄС з 2014 року. Боррель закликав країну узгодити свою зовнішню політику з політикою ЄС та пришвидшити внутрішні реформи, як це зараз робить Україна.

"Ми хочемо просуватися з розширенням Євросоюзу, і ми надіслали сильний сигнал, що вони повинні скористатись моментом, створеним швидким прогресом України. України прогресує, вони повинні слідувати цим шляхом, у тому ж темпі. Зараз час для них пришвидшити реформи, узгодити свою політику з європейськими стандартами. Вони отримали унікальну можливість та мають її використати", - каже дипломат.