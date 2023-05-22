Боррель попередив Сербію, що її зв'язки з РФ несумісні з вступом до ЄС
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель попередив Сербію, що її зв'язки з Росією несумісні зі вступом країни до Євросоюзу
Про це повідомляє власний кореспондент "Європейської правди" з пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
"Підтримка зв’язків Сербії з Росією несумісна з її процесом вступу до ЄС, це також шкодить її власним національним інтересам", - заявив він.
Сербія веде переговори про вступ до ЄС з 2014 року. Боррель закликав країну узгодити свою зовнішню політику з політикою ЄС та пришвидшити внутрішні реформи, як це зараз робить Україна.
"Ми хочемо просуватися з розширенням Євросоюзу, і ми надіслали сильний сигнал, що вони повинні скористатись моментом, створеним швидким прогресом України. України прогресує, вони повинні слідувати цим шляхом, у тому ж темпі. Зараз час для них пришвидшити реформи, узгодити свою політику з європейськими стандартами. Вони отримали унікальну можливість та мають її використати", - каже дипломат.
- Сербія призупинила плани видачі паспортів росіянам та іншим іноземним громадянам, які прожили в країні лише один рік, оскільки ЄС попередив, що може призупинити безвізовий режим для балканської країни.
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