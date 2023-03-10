Про це повідомили в Euractiv.

"З точки зору санкцій залишається зробити небагато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку", - сказав Жозеп Боррель журналістам Euractiv у Стокгольмі після зустрічі міністрів оборони ЄС.

Автори ствердили, що за останній рік ЄС схвалив 10 раундів санкцій проти Москви, які мають на меті ускладнити фінансування війни та позбавити РФ технічного обладнання й запчастин для зброї, яка буде використана у бойових діях проти України.

"Але справді, через рік після вторгнення ми підходимо до кінця цієї драбини", - визнав високопосадовець, коли його запитали про наступні потенційні кроки, які блок може зробити у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Відповідь завжди одна - продовжувати підтримувати Україну. Україні потрібні великі гроші, щоб підтримувати роботу механізму, держава, яка перебуває у стані війни, має багато фінансових потреб - це потребуватиме великих зусиль з нашого боку - тому санкції та військова підтримка - це ще не все", - резюмував він.