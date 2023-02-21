Боррель закликав підтримати Україну мілітарно

Про це він заявив на спільній пресконференції з очільником МЗС України та генеральним секретарем НАТО

"ЄС та НАТО стоять пліч-о-пліч з Україною не лише засуджуючи ворожі дії російської агресії, але й працюючи разом, щоб надати Україні те, що вона потребує для свого самозахисту. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку Україні в її територіальній цілісності, а також право на самозахист. Наші висновки ще сильніші та радикальніші. Важливо зробити все для того, щоб домінувало верховенство права над верховенством сили", - підкреслив Боррель.

Високий представник ЄС також додав, що Росія не робить жодного зусилля в напрямку миру.

"Ми стільки закликаємо Путіна до миру. Україна потребує будь-якої допомоги, яку ми можемо надати, починаючи від озброєння, амуніції. Ми шукаємо способи, щоб пришвидшити постачання від союзників до України. Ми впроваджуємо навчальні ініціативи, ми намагаємося навчити понад 30 тис. військових до кінця року. Нам необхідно наростити зусилля та підтримати Україну мілітарно", - зазначив Боррель.