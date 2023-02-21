У Білому домі прокоментували послання Путіна до федеральних зборів РФ

Про це повідомляє DW.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана звинувачення Володимира Путіна на адресу Заходу та України у бажання намірах напасти на Росію є абсурдними.

"Ніхто не нападає на Росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України чи когось ще", - сказав Салліван.

За його словами війну проти України вирішив розв'язати особисто Володимир Путін і він може її припинити.

"Росія припиняє війну в Україні та повертається додому - війна закінчується. Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати та коаліція перестають допомагати їй воювати - тоді Україна зникає з карти", - розповів Салліван.