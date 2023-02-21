У Білому домі прокоментували послання Путіна до федеральних зборів РФ
У адміністрації США назвали абсурдними звинувачення російського диктатора Володимира Путіна у намірах Заходу напасти на РФ
Про це повідомляє DW.
За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана звинувачення Володимира Путіна на адресу Заходу та України у бажання намірах напасти на Росію є абсурдними.
"Ніхто не нападає на Росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України чи когось ще", - сказав Салліван.
За його словами війну проти України вирішив розв'язати особисто Володимир Путін і він може її припинити.
"Росія припиняє війну в Україні та повертається додому - війна закінчується. Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати та коаліція перестають допомагати їй воювати - тоді Україна зникає з карти", - розповів Салліван.
- 21 лютого Путін пригрозив "розширенням війни", якщо Захід надасть Україні далекобійне озброєння. Крім цього, російський диктатор заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Також Володимир Путін наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї.
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