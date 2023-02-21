Генсек НАТО прокоментував призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні озброєння
У НАТО розчаровані заявою Росії про вихід із Договору про стратегічні наступальні озброєння і закликають її переглянути своє рішення
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та високим представником ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.
"Я шкодую через сьогоднішнє рішення Росії, що вони припинили свою участь у новому Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Таким чином Росія вже не є членом цього договору. Від сьогодні нових рішень уже не існує", - заявив генсек Альянсу.
Столтенберг додав, що хотів би, щоби Росія переглянула своє рішення.
- 3 лютого НАТО закликало Росію до виконання зобов'язань Договору про стратегічні наступальні озброєння для міжнародної стабільності.
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