"Борусія" перемогла "Бешикташ" у Лізі чемпіонів, Холанд продовжує забивати

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Борусія" швидко вийшла вперед. Вже на 20-й хвилині зустрічі Джуд Беллінгем вивів дортмундців вперед. Нестримний Ерлінг Холанд подвоїв перевагу німців наприкінці першого тайму.



На останніх хвилинах Франчіско Монтеро повернув у матч інтригу. Під час доданих 7 хвилин "Бешикташ" скоротив відставання і намагався вибороти нічию, але матч так і закінчився з рахунком 2:1 на користь "Борусії".



"Бешикташ" і "Борусія" в цій Лізі чемпіонів грають в одній групі з "Аяксом" і "Спортингом".



Ліга чемпіонів



1-й тур



15 вересня



"Бешикташ" (Туреччина) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 1:2



Голи: Монтеро, 90+4 - Беллінгем, 20, Холанд, 45+3

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