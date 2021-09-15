"Борусія" перемогла "Бешикташ" у Лізі чемпіонів, Холанд продовжує забивати
У 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів дортмундська "Борусія" перемогла "Бешикташ"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Борусія" швидко вийшла вперед. Вже на 20-й хвилині зустрічі Джуд Беллінгем вивів дортмундців вперед. Нестримний Ерлінг Холанд подвоїв перевагу німців наприкінці першого тайму.
На останніх хвилинах Франчіско Монтеро повернув у матч інтригу. Під час доданих 7 хвилин "Бешикташ" скоротив відставання і намагався вибороти нічию, але матч так і закінчився з рахунком 2:1 на користь "Борусії".
"Бешикташ" і "Борусія" в цій Лізі чемпіонів грають в одній групі з "Аяксом" і "Спортингом".
Ліга чемпіонів
1-й тур
15 вересня
"Бешикташ" (Туреччина) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 1:2
Голи: Монтеро, 90+4 - Беллінгем, 20, Холанд, 45+3
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