Бойовик “ЛНР” з пов'язкою спостерігача здійснював розвідку позицій ЗСУ
Українські військовослужбовці затримали на Донбасі бойовика “ЛНР”. Він під прикриттям з пов'язкою СЦКК здійснював розвідку позицій української армії
Про це повідомила пресслужба української делегації для участі в Тристоронньої контактній групі.
За даними ТКГ, сьогодні близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям робіт з розмінування проводила розвідку залишених позицій ЗСУ.
Оперативна група українських військовослужбовців затримала бойовика. Ним виявився уродженець Алчевська Луганської області Андрій Косяк 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.
Українська сторона в ТКГ показала фото "військового квитка" бойовика. Там зазначено, що в лютому 2021-го він отримав паспорт громадянина РФ, є інформація про видану йому зброю – АК-74, а також про вакцинацію російським препаратом від коронавірусу Супутник V.
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