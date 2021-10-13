Бойовик “ЛНР” з пов'язкою спостерігача здійснював розвідку позицій ЗСУ

Про це повідомила пресслужба української делегації для участі в Тристоронньої контактній групі.

За даними ТКГ, сьогодні близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям робіт з розмінування проводила розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативна група українських військовослужбовців затримала бойовика. Ним виявився уродженець Алчевська Луганської області Андрій Косяк 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

Українська сторона в ТКГ показала фото "військового квитка" бойовика. Там зазначено, що в лютому 2021-го він отримав паспорт громадянина РФ, є інформація про видану йому зброю – АК-74, а також про вакцинацію російським препаратом від коронавірусу Супутник V.



