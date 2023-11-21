Бойових медиків на 90% забезпечують благодійники, - волонтерка Корчинська
Ситуація з постачанням військової медицини критична. Бойових медиків на 90% забезпечують виключно волонтери і благодійники
Про це розповіла волонтерка, медична координаторка прифронтового стабпункту Оксана Корчинська в етері телеканалу "Еспресо".
"Ці основні напрямки було провалено. Зокрема, забезпечення тактичною медициною, якісними аптечками, турнікетами всіх військовослужбовців. Абсолютний провал у підготовці наших військовослужбовців рятувати своє життя. У зв'язку з цим у нас проблеми з кількістю ампутації", - повідомила вона.
За її словами, політики з постачанням турнікетів не було.
"Були масові втрати військових, ми не можемо їх підрахувати. Так як нам пояснили міжнародні партнери, в тому числі, які надавали цю гуманітарну допомогу, командування Медичних сил Збройних сил України не виставляло жодних технічних умов. Якщо б вони сказали, що потрібно купити сертифіковані турнікети, партнери б закупили їх", - зазначила Корчинська
Командування Медичних сил брали найдешевші, китайські турнікети, тому війська були незабезпечені.
"Нещодавно знову зайшла партія від командування Медичних сил у розмірі 30 тис. аптечок з китайськими турнікетами та виробами. Зараз ми намагаємося і просимо наші благодійні фонди, щоб вони хоча б бойовим медикам поміняли ці китайські турнікети, щоб була змога якісно рятувати життя", - додала волонтерка.
- Нагадаємо, українським захисникам досі постачають неякісні аптечки та турнікети.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.17 Купівля 37.17Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.2Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе