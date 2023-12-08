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БПЛА Bayraktar пройшов випробування: вистрілив надзвуковою ракетою

8 грудня, 2023 п'ятниця
07:15
Світ Bayraktar Байрактар

Бойовий безпілотник AKINCI турецької компанії Bayraktar успішно пройшов випробування зі стрільби надзвуковою ракетою UHA-122, вистріливши на відстань 55 км

Про це повідомляє компанія Baykar.

"AKINCI успішно пройшов випробування надзвукової стрільби ракетою IHA-122 на дальності 55 км", - йдеться у повідомленні.

Випробування відбулись в провінції Сіноп, що в чорноморському регіоні Туреччини.

  • Турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 млн доларів у три проєкти в Україні.
зброя
Туреччина
Військові новини
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