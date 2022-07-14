Бракує місць для розміщення: українські біженці спали у Дублінському аеропорту

Про це пише Irish Examiner.

Видання повідомляє, що близько 250 людей перебувають у старій будівлі терміналу в аеропорту - з них близько 150 - жінки та діти, які тікають зі своїх домівок в Україні. Маргарита Калініченко, волонтер Ukrainian Action Group, розповіла журналістам, що люди, які прибули в середу, 13 липня, спали на підлозі в аеропорту.

"Вони дуже вдячні за місце, де зараз тихо, і вони не вимогливі чи щось подібне. Вони дуже вдячні за те, що мають. Але вчора вони спали на голій підлозі", - сказала Калініченко.

Ірландії не вистачає місця для біженців. Планується, що на території кампусу Citywest у Дубліні, людей розмістять у наметах, оскільки в країні закінчилося державне житло для шукачів притулку та українських біженців.

Зазначають, що конференц-центр у Citywest, який допомагає шукати помешкання для людей з України, працює використовуючи максимальні можливості. Урядові установи також намагаються знайти інші тимчасові центри, у яких можна було б обробляти та розміщувати прибулих, поки не будуть знайдені довгострокові рішення.

Хоча Citywest Convention Center спочатку був відкритий як допоміжний центр для обробки українських біженців в аеропорту Дубліна, більшість тих, хто зараз там залишився, — це шукачі притулку з інших країн, які подають заявки за системою Міжнародної служби захисту (IPS).

Виконавчий директор Ірландської ради у справах біженців Нік Хендерсон сказав, що останні події викликають велику стурбованість.

"Існує термінова потреба в новому плані вирішення цієї безпрецедентної ситуації. Нам потрібен загальнодержавний підхід з іншими відомствами, які долучатимуться до підтримки Департаменту у справах дітей", - сказав він.

Видання пише, що понад 40 тисяч людей прибули до Ірландії з України з початку російського вторгнення 24 лютого.

18 червня група української дії в Ірландії оприлюднила результати опитування серед біженців. Українці розповідали про проблеми пов’язані з банківською та податковою системою, мовними бар’єрами та доступом до громадського транспорту.

23 червня міністр житлового будівництва Ірландії Дарра О’Браєн сказав, що країна не встановлюватиме обмеження кількості та прийматиме всіх біженців з України.

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