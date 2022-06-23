Ірландія не обмежуватиме прийом українських біженців, - міністр
Міністр житлового будівництва Ірландії Дарра О’Браєн сказав, що країна не встановлюватиме обмеження кількості та прийматиме всіх біженців з України
Про це пише TheJournal.ie.
Видання повідомляє, що між незалежним експертом Керол Нолан і міністром відбулися суперечки з питань імміграції.
Нолан запитав міністра, "чи проводив уряд оцінку здатності держави надавати житло своїм громадянам у світлі величезного зростання імміграції, міжнародного захисту та прохань про надання притулку".
О’Браєн сказав, що уряд був "дуже чітким, особливо щодо нашої відповіді нашим друзям з України".
"Ми приймемо стільки українських громадян, які рятуються від жорстокої війни, скільки маємо. Ми не будемо вводити жодних обмежень щодо цього", - додав він.
За його словами, урядовий план "Житло для всіх" є надійним і забезпечить помешканням всіх.
Видання повідомляє, що до Ірландії прибули близько 36 тисяч людей з України.
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