Ірландія не обмежуватиме прийом українських біженців, - міністр

Про це пише TheJournal.ie.

Видання повідомляє, що між незалежним експертом Керол Нолан і міністром відбулися суперечки з питань імміграції.

Нолан запитав міністра, "чи проводив уряд оцінку здатності держави надавати житло своїм громадянам у світлі величезного зростання імміграції, міжнародного захисту та прохань про надання притулку".

О’Браєн сказав, що уряд був "дуже чітким, особливо щодо нашої відповіді нашим друзям з України".

"Ми приймемо стільки українських громадян, які рятуються від жорстокої війни, скільки маємо. Ми не будемо вводити жодних обмежень щодо цього", - додав він.

За його словами, урядовий план "Житло для всіх" є надійним і забезпечить помешканням всіх.

Видання повідомляє, що до Ірландії прибули близько 36 тисяч людей з України.

2 червня Ірландія ухвалила резолюцію, в якій визнала повномасштабне вторгнення РФ в Україну актом геноциду.

4 червня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Ірландія зобов'язалась бути захисником України в Євросоюзі.

22 червня Ірландія заморозила активи на суму €1,72 млрд, які пов'язують з російськими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb