€1,72 млрд. Ірландія заморозила статки підсанкційних російських олігархів

Про це повідомляє Irish Times.

Представник міністерства закордонних справ Ірландії заявив, що заявлена сума актуальна і заснована на даних, наданих йому Центральним банком. Левову частку цієї суми складають фінансові активи в різних банківських установах і фондах, також мова йде про арешт приватних літаків, яхт і меншою мірою – елітної нерухомості.

Причому сума є значно більшою, аніж задекларовані раніше у документах ЄС €839 млн.



Центральний банк Ірландії розіслав ряду ділових організацій листи з нагадуванням їм про свою роль у нагляді за фінансовими санкціями та про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС. Причому приховування факту невиконання санкцій, — наголошено у листі, — є кримінальним злочином.

21 червня очільниця МЗС Британії Ліз Трасс оголосила про підготовку нових санкцій проти РФ.

Уряди США й Канади продовжують тісно взаємодіяти в питанні антиросійських санкцій, а також зменшення глобальних економічно-фінансових наслідків війни, розв’язаної РФ проти України.

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