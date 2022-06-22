€1,72 млрд. Ірландія заморозила статки підсанкційних російських олігархів
Ірландія заморозила активи на суму €1,72 млрд, які пов'язують з російськими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями
Про це повідомляє Irish Times.
Представник міністерства закордонних справ Ірландії заявив, що заявлена сума актуальна і заснована на даних, наданих йому Центральним банком. Левову частку цієї суми складають фінансові активи в різних банківських установах і фондах, також мова йде про арешт приватних літаків, яхт і меншою мірою – елітної нерухомості.
Причому сума є значно більшою, аніж задекларовані раніше у документах ЄС €839 млн.
Центральний банк Ірландії розіслав ряду ділових організацій листи з нагадуванням їм про свою роль у нагляді за фінансовими санкціями та про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС. Причому приховування факту невиконання санкцій, — наголошено у листі, — є кримінальним злочином.
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