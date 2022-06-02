Сенат Ірландії визнав вторгнення РФ в Україну актом геноциду
Ірландія ухвалила резолюцію, в якій визнала повномасштабне вторгнення РФ в Україну актом геноциду
Про це йдеться у твітері голови сенату Ірландії Марка Дейлі.
Стало відомо, що ірландський сенат ухвалив резолюцію про визнання вторгнення Російської Федерації на територію України актом геноциду.
У резолюції також йдеться про те, що політичне керівництво РФ нестиме відповідальність за скоєні на українських землях злочини.
- Нагадаємо, спікери парламенту Ірландії Марк Дейлі та Шон О’Фаріл 20 травня відвідали Україну
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