Про це йдеться у твітері голови сенату Ірландії Марка Дейлі.



Стало відомо, що ірландський сенат ухвалив резолюцію про визнання вторгнення Російської Федерації на територію України актом геноциду.



У резолюції також йдеться про те, що політичне керівництво РФ нестиме відповідальність за скоєні на українських землях злочини.

Нагадаємо, спікери парламенту Ірландії Марк Дейлі та Шон О’Фаріл 20 травня відвідали Україну

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