Ірландія зобов'язалась бути адвокатом України в ЄС, - Стефанішина
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Ірландія зобов'язалась бути захисником України в Євросоюзі
Про це вона написала у Twitter.
"Сильний голос Ірландії щодо військових злочинів і геноциду Росії в Україні додає нам сили. Обговорювали надання Україні статусу кандидата в ЄС. Дякуємо за зобов’язання бути нашим захисником в ЄС", - зазначила віцепрем’єрка.
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