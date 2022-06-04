Про це вона написала у Twitter.

"Сильний голос Ірландії щодо військових злочинів і геноциду Росії в Україні додає нам сили. Обговорювали надання Україні статусу кандидата в ЄС. Дякуємо за зобов’язання бути нашим захисником в ЄС", - зазначила віцепрем’єрка.

Лідери Європейського Союзу підтвердили готовність розглянути на своєму наступному саміті, запланованому на червень, заявку України на членство у ЄС.

Президент Румунії Клаус Йоганніс на засіданні Євроради закликав країни Євросоюзу підтримати вступ Молдови, України та Грузії до ЄС.