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Брати за роги та добивати: Маркевич спрогнозував рахунок матчу Боснія і Герцеговина - Україна у відборі ЧС-2022

16 листопада, 2021 вiвторок
10:20
Спорт Мирон Маркевич

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич прогнозує перемогу нашої команди над Боснією і Герцеговиною у вирішальному матчі відбору чемпіонату світу-2022

Про це повідомляє "Рейтинг букмекерів"

За словами Маркевича, боснійці зараз пригнічені після поразки від фінів та втрати шансів на вихід на ЧС-2022, і цим необхідно скористатися. 

"З перших хвилин треба брати бика за роги. Не можна давати опонентові спокійно дихати. Вірю і сподіваюся, що кількість гольових моментів, створених у поєдинку з болгарами, у матчі з боснійцями переросте у якісну реалізацію. "Синьо-жовті" виграють у два м’ячі - 2:0, 3:1, без різниці", - сказав Маркевич.  

Він додав, що збірна України повинна зіграти в атаці так, як у товариській грі з Болгарією, яка завершилася внічию 1:1, але позначилася 36 ударами по воротах суперника.  

"Так, у нас є деякі проблеми в обороні, але для того й були п’ять днів у тренерського штабу, щоб виправити всі шорсткості у грі збірної України. Потрібно виходити та зіграти так, як це було в останній нашій грі. Суперника треба добивати", - переконаний Маркевич, який тренував збірну України в 2010 році. 

Читайте також: ЧС-2022: Які результати потрібні збірній України у заключному турі для виходу з групи

За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти нашої національної команди у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими. 

Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру. Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи. 

Сьогодні у вирішальному турі Україна зіграє у гостях з Боснією і Герцеговиною, а Фінляндія прийматиме Францію. Українцям потрібно перемагати боснійців та розраховувати, що фіни не переможуть французів, а якщо зіграють внічию, то не заб'ють більше голів, ніж українці - за рівної кількості очок вирішальне значення матиме різниця забитих і пропущених м'ячів та кількість забитих голів. Зараз вона в України 9:8, а у Фінляндії 10:8. 

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина. Початок - о 21:45.   

Від Європи на ЧС-2022 напряму виходять 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішують другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй. 

Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.

Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься  з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

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футбол
Збірна України
Мирон Маркевич
ЧС-2022
збірна Боснії і Герцеговини
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