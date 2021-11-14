ЧС-2022: Проти України не зіграють два лідери збірної Боснії і Герцеговини
Лідери збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко та Сеад Колашинац не зіграють проти України у заключному матчі групового раунду відбору чемпіонату світу - 2022
Про це повідомляє Національний футбольний союз Боснії і Герцеговини.
Едін Джеко не зміг відновитися від травми та після поразки боснійців від фінів (1:3), яка позбавила їх шансів на вихід з групи, форвард вирішив повернутися у розташування свого клубу - італійського "Інтера".
Крім цього, травму в матчі проти Фінляндії отримав захисник збірної Боснії і Герцеговини Сеад Колашинац, якому після гри наклали на ногу гіпс.
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За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти нашої національної команди у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими.
Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру. Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи.
У вирішальному турі 16 листопада Україна зіграє у гостях з боснійцями, а Фінляндія прийматиме Францію.
Від Європи на ЧС-2022 напряму виходять 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішують другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.
Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.
Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
- Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.
- Також у суботу збірна Франції розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини турніру.
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