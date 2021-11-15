Тренер збірної Боснії і Герцеговини пообіцяв випустити в матчі проти України резервний склад

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний сайт Футбольного союзу Боснії і Герцеговини.



Петєв поділився думками щодо майбутнього матчу зі збірною України.



"Завтра у нас остання гра відбірного циклу. Найголовніше – боротися та виявити бажання перемогти. Ми маємо зіграти набагато краще, ніж у грі з Фінляндією. Я не можу зараз сказати, який склад вийде на матч, але деякі гравці, які раніше грали менше, отримають свій шанс. Потрібно проаналізувати свої помилки. Ми маємо завтра добре зіграти. Потрібно продовжувати працювати, щоб гравці набиралися досвіду", – сказав головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петев.

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За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти нашої національної команди у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими.

Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру. Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи.

У вирішальному турі 16 листопада Україна зіграє у гостях з боснійцями, а Фінляндія прийматиме Францію.

Від Європи на ЧС-2022 напряму виходять 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішують другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.

Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.

Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.

Також у суботу збірна Франції розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини турніру.

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