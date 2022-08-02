Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що у травні 2014 року підозрюваний приєднався до терористичної організації "ДНР" та майже 8 років воював на боці ворога. При цьому чоловік чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, залученим у проведенні антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.



Крім того, з 24 лютого 2022 року, підозрюваний обіймав посаду гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку "ДНР", де брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України на території Донеччини.



Повідомляється, що чоловік брав безпосередню участь у захопленні та окупації населених пунктів Донецької області, а саме: Прохорівка, Кам'янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Вільне, Ближнє, Бугаз, Новотроїцьке, Оленівка та Березове.



Чоловіка взяли в полон українські військовослужбовці під час бойових зіткнень із російською армією. Наразі за розпорядженням суду зрадника тримають під вартою.



За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb