Брав участь в окупації міст Донеччини: гранатометнику "ДНР" повідомили про підозру
Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді уродженцю Одещини, який добровільно перейшов на бік російської армії
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що у травні 2014 року підозрюваний приєднався до терористичної організації "ДНР" та майже 8 років воював на боці ворога. При цьому чоловік чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, залученим у проведенні антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.
Крім того, з 24 лютого 2022 року, підозрюваний обіймав посаду гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку "ДНР", де брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України на території Донеччини.
Повідомляється, що чоловік брав безпосередню участь у захопленні та окупації населених пунктів Донецької області, а саме: Прохорівка, Кам'янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Вільне, Ближнє, Бугаз, Новотроїцьке, Оленівка та Березове.
Чоловіка взяли в полон українські військовослужбовці під час бойових зіткнень із російською армією. Наразі за розпорядженням суду зрадника тримають під вартою.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
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