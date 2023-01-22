Бразилія та Аргентина створять власну спільну валюту, аби зменшити залежність від долара, - FT
Бразилія та Аргентина готуються оголосити про створення власної спільної валюти на саміті у Буенос-Айресі, а також запросити інші країни Латинської Америки приєднатися до валютного блоку
Про це повідомляє Financical Times.
Видання відзначає, ще це може стати другим за величиною валютним блоком у світі. Зазначається, що Бразилія пропонує назвати нову валюту "сюр" і що вона створюється з метою сприяння регіональній торгівлі та зменшення залежності від долара. В перший час валюта існуватиме паралельно з бразильським реалом і аргентинським песо.
За оцінками FT, валютний союз, який може охопити всю Латинську Америку, становитиме близько 5% світового ВВП. Своєю чергою найбільший у світі валютний союз, євро, охоплює близько 14% світового ВВП у доларовому еквіваленті.
Також зазначається, що для реалізації проєкту може знадобитися багато років, адже Європі знадобилося 35 років, щоб створити євро.
Офіційне оголошення очікується під час візиту бразильського президента Луїза Інасіо Лула да Сілви до Аргентини, що відбудеться ввечері 22 січня.
Повідомляється, що Бразилія та Аргентина обговорювали спільну валюту протягом останніх кількох років, але переговори провалилися через спротив центрального банку Бразилії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.16Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе