Про це повідомляє Financical Times.

Видання відзначає, ще це може стати другим за величиною валютним блоком у світі. Зазначається, що Бразилія пропонує назвати нову валюту "сюр" і що вона створюється з метою сприяння регіональній торгівлі та зменшення залежності від долара. В перший час валюта існуватиме паралельно з бразильським реалом і аргентинським песо.

За оцінками FT, валютний союз, який може охопити всю Латинську Америку, становитиме близько 5% світового ВВП. Своєю чергою найбільший у світі валютний союз, євро, охоплює близько 14% світового ВВП у доларовому еквіваленті.

Також зазначається, що для реалізації проєкту може знадобитися багато років, адже Європі знадобилося 35 років, щоб створити євро.

Офіційне оголошення очікується під час візиту бразильського президента Луїза Інасіо Лула да Сілви до Аргентини, що відбудеться ввечері 22 січня.

Повідомляється, що Бразилія та Аргентина обговорювали спільну валюту протягом останніх кількох років, але переговори провалилися через спротив центрального банку Бразилії.

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