Про це повідомляє Reuters з посилання на заяву міністра оборони Бена Воллеса.

"У нас довга історія оборонного співробітництва з Норвегією. Ця нова угода зміцнює наше партнерство з одним із наших найближчих союзників, одночасно посилюючи наш Королівський флот новою ударною зброєю класу "поверхня-поверхня", - сказав він.

Зазначається, що фрегати та есмінці ВМС Великої Британії отримають сучасні протикорабельні ракети великої дальності в рамках нової угоди з Норвегією.

Ракети Naval Strike Missiles виробництва Kongsberg Gruppen ASA будуть використовуватися на одинадцяти британських фрегатах Type 23 та есмінцях Type 45.

Ракети завдовжки майже 4 метри здатні вражати ворожі кораблі та наземні цілі на відстані понад 100 морських миль на дозвукових швидкостях.

Морські ударні ракети замінять зброю класу "поверхня-поверхня" Harpoon, яка має бути знята з озброєння 2023 року.

23 листопада Воллес повідомив, що Україна отримає від Великої Британії три вертольоти Sea King та артилерійські снаряди. За останні шість тижнів українські екіпажі проходили навчання у Великій Британії для польотів та обслуговування літаків - для забезпечення можливостей пошуку та рятування.

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