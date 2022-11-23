Британія озброїть свої військові кораблі сучасними ракетами великої дальності
Британські військово-морські фрегати та есмінці отримають сучасні протикорабельні ракети великої дальності
Про це повідомляє Reuters з посилання на заяву міністра оборони Бена Воллеса.
"У нас довга історія оборонного співробітництва з Норвегією. Ця нова угода зміцнює наше партнерство з одним із наших найближчих союзників, одночасно посилюючи наш Королівський флот новою ударною зброєю класу "поверхня-поверхня", - сказав він.
Зазначається, що фрегати та есмінці ВМС Великої Британії отримають сучасні протикорабельні ракети великої дальності в рамках нової угоди з Норвегією.
Ракети Naval Strike Missiles виробництва Kongsberg Gruppen ASA будуть використовуватися на одинадцяти британських фрегатах Type 23 та есмінцях Type 45.
Ракети завдовжки майже 4 метри здатні вражати ворожі кораблі та наземні цілі на відстані понад 100 морських миль на дозвукових швидкостях.
Морські ударні ракети замінять зброю класу "поверхня-поверхня" Harpoon, яка має бути знята з озброєння 2023 року.
- 23 листопада Воллес повідомив, що Україна отримає від Великої Британії три вертольоти Sea King та артилерійські снаряди. За останні шість тижнів українські екіпажі проходили навчання у Великій Британії для польотів та обслуговування літаків - для забезпечення можливостей пошуку та рятування.
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