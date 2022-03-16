Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak, - Воллес
Велика Британія постачатиме Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak
Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє Reuters.
"Ми їх постачаємо - вони будуть залучені у бойові дії", - сказав Воллес в інтерв'ю BBC.
Нагадаємо, минулого тижня міністр оголосив, що Британія розглядає можливість передати українським військовим переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak, щоб допомогти їм захистити небо над Україною.
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