Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak, - Воллес

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє Reuters.



"Ми їх постачаємо - вони будуть залучені у бойові дії", - сказав Воллес в інтерв'ю BBC.



Нагадаємо, минулого тижня міністр оголосив, що Британія розглядає можливість передати українським військовим переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak, щоб допомогти їм захистити небо над Україною.



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