Велика Британія вивчає можливість передачі Україні ПЗРК Starstreak

Про це повідомляє газета Evening Standard.



"Оскільки конфлікт загострюється, росіяни змінюють свою тактику, і українцям потрібно робити те саме", - заявив міністр оборони Великої Британії.



Воллес зазначив, що британський уряд ухвалив рішення про передачу Києву високошвидкісних і переносних протиповітряних ракет Starstreak.



"Ми всі бачимо жахливі руйнування, завдані цивільним районам російською артилерією та авіаударами - невибірковими та вбивчими. Тому важливо, щоб Україна зберігала здатність польотів та придушення російських повітряних нападів", - сказав міністр.



За його словами, на сьогодні міжнародна спільнота передала Києву понад 900 переносних ракет протиповітряної оборони та тисячі одиниць протитанкової зброї різних типів.



Ракети Starstreak вважаються найшвидшими ракетами типу "земля-повітря" у світі і є ключовою частиною наземної протиповітряної оборони Великої Британії. Переносна система була створена оборонною компанією Thales.



Високошвидкісні ракети можуть подолати кілометр менш ніж за секунду і можуть бути використані для протидії загрозі з винищувачів, гелікоптерів і безпілотних повітряних систем.



Бен Воллес також повідомив, що Британія надала українським силам 3 615 одиниць протитанкової зброї NLAW, і незабаром передасть протитанкові ракети Javelin.



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