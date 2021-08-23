Британія підписала контракт на 35 млн доз COVID-вакцини Pfizer

Про це повідомляє Politico, передає "Європейська правда".

Зазначається, що угода була укладена після квітневої угоди на 60 млн доз вакцини. Загальна кількість закуплених доз вакцини досягла 135 млн. Вакцини будуть доставлені з другої половини 2022 року.

Пояснюючи рішення придбати більше вакцини Pfizer, уряд заявив, що він проводить підготовчі заходи, щоб гарантувати, що Британія "випереджає вірус на довгі роки і щодо будь-яких майбутніх програм посилення".

Остання угода знову підніме питання про справедливий розподіл вакцин і про те, чи буде купівля Британією вакцин на наступний рік означати, що буде менше вакцин для країн, які вакцинували лише дуже невелику частину свого населення.

У своїй заяві уряд додав, що він "прихильний підтримці глобального відновлення після пандемії COVID-19 і поліпшення доступу до вакцин".

Уряд нагадав про обіцянку Британії пожертвувати 100 млн доз "протягом наступного року" та на свій внесок в розмірі 548 мільйонів фунтів стерлінгів в механізм розподілу вакцин COVAX.