Британія пообіцяла Україні нову військову допомогу

Про це повідомляє сайт британського уряду.



"Прем'єр-міністр виклав додаткову оборонну допомогу, яку Велика Британія має намір надати, і зобов'язався працювати з союзниками НАТО, щоб посилити військову підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили прогрес у мирних переговорах Росії та України. Джонсон пообіцяв продовжити тиск, щоб протистояти агресії Путіна, в тому числі за допомогою санкцій, летальної зброї і дипломатії