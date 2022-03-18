Британія пообіцяла Україні нову військову допомогу
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському нову військову допомогу
Про це повідомляє сайт британського уряду.
"Прем'єр-міністр виклав додаткову оборонну допомогу, яку Велика Британія має намір надати, і зобов'язався працювати з союзниками НАТО, щоб посилити військову підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.
Сторони також обговорили прогрес у мирних переговорах Росії та України. Джонсон пообіцяв продовжити тиск, щоб протистояти агресії Путіна, в тому числі за допомогою санкцій, летальної зброї і дипломатії
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